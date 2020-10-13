Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: Kovid-19 önümüzdeki yılsonuna kadar kontrol altına alınabilir

Dünyada tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkanı Gintsburg, bir yıl içinde Rusya nüfusunun yüzde 70'inin koronavirüse karşı aşılanmasının mümkün olacağını ve böylelikle Kovid-19’un kontrol edilebilir hale geleceğini belirtti.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, bir konferansta yaptığı konuşmada bir yıl içinde Rusya nüfusunun yüzde 70'inin koronavirüse karşı aşılanmasının mümkün olacağını ve böylelikle Kovid-19’un kontrol edilebileceğini ifade etti.

“Kasım sonu ya da aralık başlarında milyonlarca doz aşının sivil nüfusa ulaştırılmasını ümit edebiliriz” diyen Gintsburg, sonraki 10-12 ay içinde ise Rusya nüfusunun yüzde 70'inin koronavirüse karşı aşılanabileceğini ve böylelikle virüsün kontrol altına alınmış olacağını söyledi.

Daha önce Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rus Devlet Bilim Merkezi Vektör tarafından geliştirilen ikinci Rus Kovid-19 aşısının bu hafta sonuna kadar tescil edileceğini duyurmuştu.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve RFPİ’nin işbirliği ile üretilen Sputnik V aşısının tescil sonrası son aşama testleri 7 Eylül’de Moskova’da başlamış, 2 gün sonra aşı ilk gönüllülere vurulmuştu.

Bu araştırmaya katılacak olan toplam 40 bin kişinin arasından 10 bin kişiye plasebo, yani aşı yerine etkisiz bir ilaç verilecek. Bu yöntem, aşının etkililiğinin kontrol edilmesi için gerekli. Aşılamada öncelikli tutulan risk grupları ise sağlık çalışanları, doktorlar ve öğretmenler.

Bugün, Kovid-19 enfeksiyonunun Rusya’da yayılmaya başladığı tarihten bu yana yeni vaka sayısında rekor kırıldı, bir günde koronavirüse yakalananların sayısı 13 bin 868’e ulaştı.