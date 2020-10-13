Lavrov'dan AB'ye uyarı: Ortaklık istemiyorsanız, diyaloğu sonlandırırız

Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, özellikle Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle Moskova'ya karşı tavır alan Avrupa'ya sert bir çıkış yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Batı'da dış politikadan sorumlu olan kişiler, Rusya'yla karşılıklı saygıya dayalı iletişim kurulması gerektiğini anlamıyorlar. Sanırım, bir süre için onlarla iletişimi kesmeliyiz. Nitekim, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mevcut Rus yönetimiyle jeopolitik ortaklık yapılamadığını belirtiyor. Eğer ortaklık istemiyorlarsa, diyaloğu sonlandırmak durumunda kalırız" dedi.

AB'nin Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle kesinlikle kabul edilemez bir tutum sergilediğine dikkat çeken Lavrov, "Rusya, mevcut koşullar altında AB'yle iş yapılıp yapılamayacağını anlamak istiyor" diye ekledi.