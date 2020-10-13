Valday uzmanlarından yeni rapor: Dünya yeni bir gelişim aşamasının eşiğinde

Tüm dünya koronavirüs pandemisiyle mücadelesine devam ederken 17. yıllık oturumunu gerçekleştiren Moskova merkezli Valday Tartışma Kulübü, "Tarih Devam Edecek: Farklı Bir Dünyanın Ütopyası" adlı bir rapor yayınladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dahil önemli isimlerin katılımıyla sunumu yapılan "Tarih Devam Edecek: Farklı Bir Dünyanın Ütopyası" raporunun yazarları, özellikle koronavirüs pandemisinin etkisi altındaki dünyanın geleceğine ilişkin öngörülerini paylaştı.

Uzmanlar, "En güçlü ülkeler bile hakimiyet kuramazken, çeşitli kurumlar köhne hale geldiği ve ülkeler arasında çok taraflı işbirliğinin yolunu açtığı için dünya yeni bir gelişim aşamasının eşiğinde bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tartışmanın katılımcıları, insanoğlunun nasıl bir dünyada yaşamak isteyeceği ve panikçilerin öngördüğü gelecek karşısında daha fazla vahşete kapılmaktan ve herkesin savaşına dahil olmaktan nasıl kaçınabilecekleri gibi çeşitli hassas konuları gündeme getirecek.

Bu yılki Valday Tartışma Kulübü oturumu, pandemi nedeniyle karmaşık formatta yapılacak ve yurtdışındaki uzmanlar videokonferans yöntemiyle foruma katılabilecek.

2004 yılında kurulan Valday Tartışma Kulübü, küresel siyasi ve ekonomik konuların kalifiyeli ve objektif şekilde değerlendirilmesi üzerinde çalışan bir düşünce kuruluşu.

Valday Tartışma Kulübü, 2017'den beri küresel siyasetteki değişiklikleri ve eğilimleri anlamaya ve açıklamaya önemli katkı sunan isimlere kendi adını taşıyan ödülü veriyor.