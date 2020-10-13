Rusya Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısının 60 yaş üstü gönüllülere uygulanmasına izin verdi

Rusya Sağlık Bakanlığı basın dairesi, dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'nin klinik testler kapsamında 60 yaş üstü gönüllülere uygulanmasına izin verildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Merkez Klinik Hastanesi baz alınarak yapılacak araştırmaya 110 gönüllü katılacak” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasına göre araştırma, aşının Kovid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan ileri yaş grupları için kullanma imkanlarının genişletilmesi amacıyla yapılıyor.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve RFPİ’nin işbirliği ile üretilen Sputnik V aşısının tescil sonrası son aşama testleri 7 Eylül’de Moskova’da başlamış, 2 gün sonra aşı ilk gönüllülere vurulmuştu.

Bu araştırmaya katılacak olan toplam 40 bin kişinin arasından 10 bin kişiye plasebo, yani aşı yerine etkisiz bir ilaç verilecek. Bu yöntem, aşının etkililiğinin kontrol edilmesi için gerekli. 21 gün arayla iki doz şeklinde yapılan aşılamada öncelikli tutulan risk grupları ise sağlık çalışanları, doktorlar ve öğretmenler.