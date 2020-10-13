Kremlin: Putin, Suudi Veliaht Prensi Selman ile enerji pazarlarını görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ve dünya enerji pazarlarının ele alındığı bildirildi.

Kremlin basın dairesinin yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, geleceğe dönük işbirliği ve dünya enerji pazarlarındaki durum ele alındı.

Açıklamada, “Suudi tarafının girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Al Suud arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Erişilen ikili ilişkiler seviyesine ilişkin olumlu değerlendirme yapıldı, Rus-Suudi işbirliğinin çeşitli alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik karşılıklı niyet dile getirildi” ifadelerine yer verildi.

Tarafların ayrıca dünya enerji pazarlarındaki durumu ele aldıkları ifade edilen açıklamada, OPEC+ formatı da dahil olmak üzere karşılıklı işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.