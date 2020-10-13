Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği: Siber saldırı suçlamaları provokasyon

Norveç Dışişleri Bakanlığı, bugünkü açıklamasında ağustos ayında krallık parlamentosuna yapılan ve bazı vekillerin e-posta kutularının hacklendiği siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü.

Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği'nden Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Norveç tarafının Rusya'nın siber saldırılara karıştığına dair herhangi bir kanıt sunmadığına dikkat çekilerek, "Norveç tarafından açıklama bekliyoruz" denildi.

'Kasıtlı bir provokasyon'

Ayrıca açıklamada, "Ülkemize yönelik bu tür suçlamalar kabul edilemez. Olayı, ikili ilişkilere zarar veren ciddi ve kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rus devlet kaynaklarına (Norveç'tekiler de dahil olmak üzere) yurt dışından her yıl milyonlarca siber saldırının gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, ancak bunun 'saldırıların olası kökeninden ülkelerin yetkililerini ayrım gözetmeksizin suçlama' hakkını vermediği hatırlatıldı.