Rusya 4 yıllık aradan sonra BM İnsan Hakları Konseyi’ne seçildi

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, oylamada 158 ülke tarafından desteklenen Rusya’nın 4 yıllık aradan sonra BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçildiği belirtildi.
Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği’ne ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Rusya 4 yılık aradan sonra BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçildi. Yapılan oylamada üyeliği 158 ülke tarafından desteklendi."
Açıklamada ayrıca Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi'nde ‘yapıcı işbirliğine dayalı çalışmaya hazır olduğu’ vurgulandı.
#Russia was elected to the Human Rights Council @UNHumanRights after 4 years break. 🤝158 States supported its candidature at the elections.— Russian Mission in Geneva (@mission_russian) October 13, 2020
🇷🇺We are back & ready for constructive cooperative work. @mfa_russia pic.twitter.com/OIOSUpotfh
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