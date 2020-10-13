Rusya: Türkiye ağustosta Mavi Akım’dan gaz alımlarını 1 milyar metreküpe çıkardı

Rusya Federal Gümrük Servisi’nin verilerine göre Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya’dan gaz alımı geçen temmuzda 363.7 milyon metreküp olan Türkiye, ağustos ayında, gaz alım hacmini 1 milyar metreküpün üzerine çıkardı.

Rusya’nın temmuz ve ağustos aylarındaki gaz ihracat rakamlarını yayınlayan Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) verilerine göre Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya’dan gaz alımı geçen temmuzda 363 milyon 707 bin metreküp olan Türkiye, ağustos ayında, gaz alım hacmini 1 milyar 46 milyon 247 bin metreküpe çıkardı.

FTS’in Türkiye’nin doğalgaz alımlarıyla ilgili verileri sadece Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan sevkiyatı yansıtıyor. TürkAkım verileri 3 ay gecikmeyle yayınlanıyor.

Söz konusu verilere göre Mavi Akım üzerinden Türkiye’ye yapılan sevkiyat, temmuz ayında 363 milyon 707 bin metreküpken ağustos ayında 1 milyar 46 milyon 247 bin metreküpe çıkmış bulunuyor.

Ağustos ayında Rusya’dan yapılan doğalgaz sevkiyatı ile ilgili verilerin tamamı ise bu aysonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanacak.

Türk doğalgaz tekeli Botaş ve EPDK'nın verilerinden anlaşılacağı üzere Türkiye’nin toplam doğal gaz sevkiyatı (Temmuz 2020'de 3.1 milyar metreküp iken) Ağustos 2020'de 3.5 milyar metreküpe çıkabilir ve bu, Rus doğalgaz devi Gazprom dahil tüm tedarikçilerden alınan gaz miktarını etkileyebilir.

Gazprom Eksport Sözleşme Yapılandırma ve Fiyatlandırma Departmanı Başkanı Sergey Komlev, eylül ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin yılın üçüncü çeyreğinde petrol fiyatına bağlanan sözleşme tutarının düşmesi nedeniyle Rus gazı ithalatını artırdığına dikkat çekti:

“Yılın ilk yarısında petrol endeksinin fiyatı oldukça yüksekti, şimdiyse düştü ve bunun Türkiye'nin Rus doğalgaz alım hacminde artışa neden olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte yılın ilk yarısında yaşanan düşüş telafi edilemeyebilir.”

Uzun süredir Rus Gazprom şirketi için Almanya’dan sonra ikinci büyük ihracat pazarı olan Türkiye’nin enerji kaynakları sevkiyatlarını çeşitlendirme adımları, Rus gazı alımlarında düşüşe neden olmuştu.