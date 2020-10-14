Patrik Kirill’den Dağlık Karabağ çağrısı: Kan dökülmesine son verin

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Dağlık Karabağ’daki krizin taraflarına kan dökülmesine bir son verilmesi çağrısı yaptı ve Rusya’nın arabuluculuğuyla varılan anlaşmaları uygulamanın önemini vurguladı.

Rus Ortodoks Kilisesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Patrik Kirill, “İki ülkenin yönetimine sesleniyor, ateşkesi meselelerin siyasi yolla çözülmesi için kullanma çağrısı yapıyorum. İki komşu halkın geleceği için ateşkes rejiminin uzatmaya ve barışçıl görüşmeler için kullanmaya çağırıyorum” dedi.

Patrik Kirill, barışçıl bir gelecek için kan dökülmesine son verilmesi çağrısında da bulundu ve “Ermenistan ve Azerbaycan tarihsel olarak iki komşu ülke ve gelecekte de bu böyle olacak. Azeri ve Ermeniler her ne olursa olsun yan yana yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Putin’in davetiyle iki ülkenin bakanları Moskova’ya gitmişti.

Moskova’da 9 Ekim’de başlayan görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti.

Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakü ve Erivan’dan ihlallere ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.