Lavrov: ABD, Libya'daki eylemleriyle Türkiye ve Rusya'yı zayıflatmak istiyor

ABD'nin Libya'da son derece aktif olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un bu ülkedeki eylemlerinin amacının Türkiye ve Rusya'yı zayıflatmak olduğunu ifade etti.

Rus radyolarına demeç veren Lavrov, "ABD, Libya'da son derece aktif ve bu çatışmayı kendi çıkarına olacak şekilde yönetmeye, Türkiye ile Rusya'yı zayıflatmaya çalışıyor. Bu açık şekilde dile getiriliyor" dedi.

Lavrov, bir soru karşısında Libya petrolünün küresel pazarlara dönmesinin büyük siyasi ve pratik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Libya'da petrol, önemli bir rol oynuyor. Zira, Libya petrolünün küresel pazarlara dönmesi, Libya Ulusal Ordusu komutanının açıkladığı moratoryumun kaldırılması, enerji fiyatlarını doğrudan etkilemesi nedeniyle büyük siyasi ve pratik öneme sahip.”