Lavrov: Türkiye'nin Karabağ'da askeri çözümün mümkün olduğu yönündeki görüşüne katılmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Sputnik, Komsomolskaya Pravda ve Gorovit Moskova radyolarına açıklamalarında bir soru üstüne, “Türkiye’nin dile getirdiği bu görüşe katılmıyoruz. Aynısını (Azerbaycan) Devlet Başkanı Aliyev de birkaç kez dile getirdi, bu bir sır değil. Söz konusu sorunun askeri çözümünün olduğu ya da askeri çözümün kabul edilebilir olduğuna dair açıklamalara katılmamız mümkün değil” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, “Maalesef Türkiye bunu yapabilirdi ve -askeri eylemler de dahil- Azerbaycan’ın bu sorunu çözmek için gerçekleştireceği her eylemi destekleyeceğini de doğruladı” diye ekledi.

Lavrov, Karabağ’a ilişkin son günlerde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu defalarca görüştüğünü, Rusya tarafının çeşitli seviyelerde Ankara ile temaslarını koruduğunu kaydetti.

Ayrıca Lavrov bu görüşmelerde barışçıl çözümün Karabağ sorununun sürdürülebilir bir biçimde sona erdirilmesi için tek yöntem olduğu görüşünü savunmaya devam ettiklerini de belirtti.

‘Türkiye müttefikimiz değil çok yakın bir partnerimiz’

Rusya Dışişleri Bakanı bir başka soru üstüne de, “Türkiye’yi hiçbir zaman stratejik müttefikimiz olarak sınıflandırmadık. Türkiye partnerimiz. Çok yakın bir partnerimiz. Söz konusu partnerliğin birçok alanda stratejik mahiyeti var” dedi.

‘Karabağ’daki temas hattına Rus askeri gözlemciler gönderilebilir’

Lavrov bir başka soru karşısında, ateşkese uyulup uyulmadığının izlenmesi adına Karabağ’daki temas hattına Rus askeri gözlemcilerin gönderilmesinin doğru olacağını, ancak bunun kararını verecek olanların Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu belirtti.

Karabağ’da 27 Eylül’den beri görülen şiddetli çatışmalar, cuma günü Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının Moskova’da aldığı ateşkes kararıyla hafiflemiş durumda.

Çatışmalar tamamen bitmiş değil. Zira taraflar ateşkesin başlamasının hemen ardından birbirlerini yeni saldırılarla suçladılar.

Ermeni nüfusun çoğunlukta olduğu Karabağ, hukuken Azerbaycan’ın parçası. Ancak fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.