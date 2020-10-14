İkinci Rus Kovid-19 aşısının piyasaya sürüleceği tarih belli oldu

Devlet ilaç tescil listesinde yayınlanan EpiVakKorona'nın tescil belgesine göre Rusya'nın ikinci tescilli Kovid-19 aşısı, 1 Ocak 2021'den itibaren piyasadaki yerini alacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıklamıştı.
Rusya'nın ikinci tescilli Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül'de tamamlanmıştı. 2. faz araştırmalar eylülde yapılmış ve gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti.
Eylül sonunda Vektör Bilim Merkezi, Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın patentlerini almıştı.
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