Rusya, Sırbistan, Küba ve Japonya'ya uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, Rusya'nın Sırbistan, Küba ve Japonya ile uçuşları yeniden başlatacağını duyurdu.

Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin, haftada iki kez düzenlenecek Moskova - Belgrad seferlerinin yanı sıra başkent Moskova’dan Cayo Coco ve Santa Clara'ya (Küba) uçuşların gerçekleştirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ayrıca, 1 Kasım'dan itibaren Japonya’ya olan uçuşlar, Moskova'dan Tokyo'ya (haftada iki uçuş) ve Vladivostok'tan Tokyo'ya (haftada bir uçuş) olmak üzere yeniden başlatılacak.

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayının sonundan itibaren diğer ülkelerle düzenli uçuşlar ve charter seferlerini durdurmuştu. Tahliye amaçlı seferler, kargo, posta, tıbbi ve insani uçuşlar ile servis amacıyla yapılan boş uçak nakli, yakıt ikmali amacıyla Rusya’ya iniş yapan transit seferler ve hükümetin kararıyla düzenlenen bazı uçuşlar istisna tutulmuştu.

Haziran ayında, uluslararası uçuş gerçekleştiren yolcu sayısı 40 bin 300 kişi ile sınırlı kalırken, bu sayı bir önceki yılın aynı döneminin sadece yüzde 0.7'ne tekabül etti.

Rusya, ağustos ayından itibaren Türkiye, İngiltere, Tanzanya, İsviçre, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Güney Kore ile Maldivlere direkt uçuşları başlatmıştı.

Diğer ülkeler de Moskova ile uçuşları yeniden başlatma kararı aldı. Polonya, 31 Ağustos'ta Rusya'yı uçuşların yasak olduğu ülkeler listesinden çıkardı. Moldova 1 Eylül'den itibaren Rus vatandaşlarına sınırlarını açtı. Ayrıca Karadağ, Hırvatistan, Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika Rus vatandaşlarına giriş izni veren diğer ülkeler oldu.