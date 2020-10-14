Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış: İlk kez 14 bini geçti

Rusya'da pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez bir günde 14 binden fazla koronavirüs vakası kaydedildi, salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 4 bin 500‘den fazla. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin açıkladığı yeni karantina önlemleri kapsamında okullar altıncı sınıftan başlayarak uzaktan eğitimine geçecekler.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 14 bin 231. Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 239.

Ülkede üst üste üç gün, günlük 13 binden fazla yeni Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Günlük vaka sayısı şimdiyse ilk kez 14 binin üzerine çıkmış durumda.

Rusya’da yeni Kovid-19 vakaları ve can kayıplarında rekor artışlar kaydedilmesi, pandemi tedbirlerinin aşamalı olarak yeniden hayata geçirilmesine sebep olacak gibi görünüyor.

Lise öğrencileri okula gitmeyecek

Moskova'da, okul tatilleri bir haftadan iki haftaya uzatıldıktan sonra yalnızca 1-5. sınıftaki öğrenciler okula geri dönecek. Geri kalan sınıflardaki öğrencilerin kasım ayına kadar uzaktan eğitim modülüne devam etmesine karar verildi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin bu kararın, yaşça büyük çocuklarda Kovid-19 hastalığının daha riskli olması nedeniyle alındığını açıkladı.

Eğitimdeki bu değişiklik, Sobyanin'in 8 Haziran tarihli kararnamesinde, koronavirüsle mücadele etmek için Moskova'da uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmaya başlandığı zaman belirlenmişti.

Tatil sonrası uzaktan eğitim

Uzaktan eğitimin hem ebeveynler hem de öğretmenler arasında endişeler yaratmasından dolayı yetkililer şimdiye kadar tatil sonrasında bu modele devam edileceğini açıklamaktan kaçınmışlardı. Moskova‘da okullar, Rusya'nın Kovid-19 ile mücadele etmek için kısıtlayıcı önlemler almaya başladığı ilkbahardan bu yana uzaktan devam ediyor.

Sobyanin, son günlerde çocuklarda koronavirüs enfeksiyon oranlarının yüzde 19’dan 11’e düşmesinde iki haftalık tatilin etkisi olduğunu söyledi.

Rusya Eğitim Bakanlığı yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, henüz Rusya’nın tüm okullarında uzaktan eğitime geçme planlarının olmadığını belirtmişti