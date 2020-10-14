Putin, Devlet Konseyi’ne ilişkin yasa tasarısını Duma’ya sundu

Duma basın servisinden yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Konseyi’ne ilişkin federal yasa taslağı, güncellenmiş Anayasa hükümlerinin uygulanması amacıyla ikinci yasa tasarısı paketinin bir parçası olarak 14 Ekim 2020 tarihinde Devlet Başkanı tarafından Devlet Duması'na sunuldu” ifadeleri yer aldı.

Mevcut yasalara göre Devlet Konseyi, devlet organlarının koordineli işleyişini ve etkileşimini sağlama konusunda devlet başkanının yetkilerinin uygulanmasına katkıda bulunan bir danışma organıdır.

Devlet Konseyi üyeleri, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı, devlet başkanının federal bölgelerdeki tam yetkili temsilcileri, federal bölgelerin üst düzey yetkilileri ve Devlet Duması’nda grubu bulunan siyasi parti liderlerinden oluşuyor.

Devlet başkanının kararı ile, federal bölgelerin üst düzey yetkililerinin yerini alan ve kamu faaliyetlerinde geniş deneyime sahip olan kişiler de Devlet Konseyi’ne dahil edilebiliyor.