Lavrov: Moskova, START 3’ü uzatma olasılığı görmüyor

Aralarında Radyo Sputnik’in de bulunduğu üç Rus radyosuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın START-3 Anlaşmasını uzatma olasılığı görmediğini ifade etti.

START-3’ü uzatma olasılığı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Lavrov, "Böyle bir olasılık yok, bizzat ben böyle bir olasılık görmüyorum. Kurumlar arası formatta çalışan ve Amerikan heyeti ile görüşen meslektaşlarım da böyle bir olasılık görmüyor" diye konuştu.

Aynı zamanda Moskova’nın kapıyı çarptığını ve tüm temasları sonlandırdığını asla söylemeyeceğini vurgulayan Lavrov, "Sadece ültimatoma dayalı görüşme yapmanın mümkün olmadığını izah edyoruz" ifadelerini kullandı.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisi olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.