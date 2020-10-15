NATO uçakları tarafsız sular üzerinde Rus Tu-160’lara refakat etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents, Norveç ve Kuzey denizlerinin hava sahasında uçuş gerçekleştiren 2 adet Tu-160 stratejik füze uçağına İngiltere ve Norveç hava kuvvetlerine ait uçakların refakat ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı 2 adet Tu-160 stratejik füze uçağının Barents, Norveç ve Kuzey denizlerinin hava sahasında uçuş gerçekleştirdikleri, izledikleri rotanın bazı etaplarında Rus uçaklarına İngiltere ve Norveç hava kuvvetlerine ait uçakların refakat ettiği ifade edildi.

Barents, Norveç ve Kuzey denizlerinin tarafsız sularının hava sahasında gerçekleşen uçuşun 12 saat sürdüğü belirtilen açıklamada, “Rotanın bazı etaplarında stratejik füze uçaklarına Rusya Donanmasına ait MiG-31 savaş jetleri, ayrıca İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter Typhoon ve Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçakları refakat etti” denildi.

Açıklamada ayrıca Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların tüm uçuşlarının tarafsız suların hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyularak gerçekleştirildiği ve diğer ülkelerin sınırlarının ihlal edilmediği vurgulandı.

Rusya’ya ait uzun menzilli uçaklarının pilotları Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun tarafsız sularının hava sahasında düzenli olarak uçuyor.