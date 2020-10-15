Rusya: Ukrayna'da düşürülen MH17 uçağı için Hollanda ve Avustralya'yla yapılan istişareleri sürdürmek artık imkansız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağıyla ilgili olarak Hollanda ve Avustralya'yla 2 yıldır yürütülen üçlü istişarelere devam etmenin artık imkansız olduğunu açıkladı.

Yayınladığı yazılı açıklamada Hollanda ve Avustralya'nın gerçekleri açığa çıkarmaya ilgi duymadığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ülkelerin sadece Moskova'yı suçlama amacı güttüğünü vurguladı.

Rusya'nın somut bulgulara dayanılarak MH17 trajedisiyle ilgili gerçeklerin açığa çıkarılmasına katkı sunacağı umuduyla 2 yıl önce üçlü istişarelere katılmayı kabul ettiğine dikkat çeken Rus Dışişleri, "Hollanda ve Avustralya hükümetlerinin aklında başka fikirler var, Rusya'nın suçlu taraf ilan edilmesini ve ölenlerin akrabalarına tazminat ödenmesini istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın temmuzda Rusya'yı MH17'nin düşürülmesinde dahil olduğunu öne sürerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) dava ettiğini de anımsatan bakanlık, "Hollanda'nın bu tür dostça olmayan eylemleri, üçlü istişareleri ve bizim bu istişarelere katılımımızı anlamsız kıldı. Sürecin başarısız olması, tamamen Lahey'in suçudur" diye ekledi.

Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağı, 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşmüş ve uçaktaki 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Ölenlerin ailelerinin avukatı Aimar Gimulla, olayın sorumlusunun Ukrayna olduğunu, hava sahasını kapatması gerektiğini belirtmişti.