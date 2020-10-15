Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı, neden insan adenovirüslerine dayalı Kovid-19 aşılarını tercih ettiğini açıkladı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus Kovid-19 aşısı 'Spunik V'e ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, neden insan adenovirüs vektörlerine dayalı Kovid-19 aşılarını maymun adenovirüs vektörlerine dayalı aşılara tercih ettiğini açıkladı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 'Sputnik V' hakkında açıklamalarda bulundu.

Bloomberg'e röportaj veren Manturov, Sputnik V aşısına, hafif semptomların dışında vücut üzerinde hiçbir yan etkisi olmadığı için üçüncü faz denemelerden önce onay verdiklerini belirtti.

Neden insan adenovirüs vektörlerine dayalı Kovid-19 aşılarını, maymun adenovirüs vektörlerine dayalı aşılara tercih ettiğini açıklayan Manturov, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan adenovirüsünü tercih ederim. Bu metod iyi bilinir ve formülü hazırdır; böylece tüm uzmanlar aşının nasıl çalıştığı ve faydaları hakkında net bir resim elde edebilir, şöyle ki; ilk birkaç gün boyunca hafif semptomlar dışında herhangi bir yan etkisi yoktur. Akşam biraz ateşim vardı, belki birkaç saatlik. Ertesi gün, hafif bir baş ağrısı."

Aşı vurulmasına ilişkin yorumda bulunan Manturov, bunun kendisi için, koronavirüs aşılarının üretiminden sorumlu olması nedeniyle bir yükümlülük olduğunu dile getirdi.

Öte yandan bakan, mesleği nedeniyle çok sayıda insanla bir araya geldiğini; aşının hem kendisini hem de birlikte çalıştığı kişileri korumaya yardımcı olduğunu vurguladı. Manturov, oğlu ve 84 yaşındaki annesinin de Sputnik V aşısı vurulmaya karar verdiğini de sözlerine ekledi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Türkiye'nin Sputnik V aşısına ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldığı açıklamıştı.