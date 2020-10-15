Rusya, Kovid-19’a karşı toplu aşılama için listeleri hazırlamaya başladı

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülke genelinde Kovid-19’a karşı toplu aşılamanın kasım sonunda başlayabileceğini ifade etti.

Aşı üreticilerinin hacimleri görüşürken kasım ayına göre hareket ettiklerini söyleyen Muraşko, “Bu zorunlu bir prosedür, çalışma çerçevesinde şu an itibarıyla aşılanması gereken nüfus kategorilerinin listelerini oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Üçüncü aşı ile ilgili test sonuçlarını aralıkta bekliyoruz’

Muraşko, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın ülkede geliştirilen üçüncü koronavirüs aşısı ile ilgili test sonuçlarının aralıkta çıkmasını beklediğini ifade etti.

Muraşko, “Üçüncü aşı ile ilgili testler devam ediyor, sonuçların yaklaşık olarak aralık ortalarında çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Dünyada tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin başkanı Aleksandr Gintsburg daha önce, toplu aşamanın başarılı olması durumunda koronavirüsün Rusya’daki yayılmasının 2021 yılının kasım ayında son bulacağını belirtmişti.

Kasımda aşı üretiminin ayda 5-6 milyon doza çıkarılmasının planlandığını söyleyen Gintsburg, sonraki 10-12 ay içinde ise Rusya nüfusunun yüzde 70'inin koronavirüse karşı aşılanabileceğini ve böylelikle virüsün kontrol altına alınmış olacağını vurgulamıştı.

Rusya’da geliştirilen 3 koronavirüs aşısı

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’nun (RFPİ) işbirliği ile üretilen Sputnik V aşısının tescil sonrası son aşama testleri 7 Eylül’de Moskova’da başlamış, 2 gün sonra aşı ilk gönüllülere vurulmuştu.

Dün ise Rusya Devlet Başkanı, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan'nın tescil edildiğini açıklamıştı.

EpiVakKorona aşısının klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül'de tamamlanmıştı. 2. faz araştırmalar eylülde yapılmış ve gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti.

Bu arada Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova'nın EpiVakKorona ile aşılandıkları öğrenilmişti.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği üçüncü aşının ise klinik testler aşamasında olduğu ve sonuçlarının başarılı olduğu açıklanmıştı.

Üçüncü Rus aşısında bulaşıcı özelliklerini yitirecek şekilde işleme tabi tutulan, fakat aynı zamanda bağışıklık tepkisi oluşturma yeteneğini koruyan SARS-CoV-2 virüsünün kullandığı belirtilmişti.

Virologların varsayımına göre söz konusu aşının on yıllar boyunca bağışıklık sağlaması mümkün.