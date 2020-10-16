Rusya’da günlük vaka sayısı ilk kez 15 binin üzerinde

Rusya’da son 24 saatte 15 bin 150 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, pandeminin başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı.

Rusya’da günlük vaka sayısı pandemi boyunca en yüksek seviyesine çıktı.

Gün içinde 15 bin 150 vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 313’e yükseldi.

Son 24 satte 232 kişi daha hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının başlamasından beri hastalığa 23 bin 723 kişi yenildi.

İyileşen hasta sayısı da gün içinde 8485 artarak 1 milyon 56 bin 582’ye ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) göre, gün içinde 502 bin test yapıldı. Salgın boyunca yapılan test sayısı ise 52 milyon 700 binden fazla.