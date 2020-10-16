Rus Kovid-19 ilacı Areplivir Rusya'nın tamamına ulaştı, yurtdışına satışlar durduruldu

Rus Kovid-19 ilacı Areplivir'i üreten Promomed şirketinin Genel Müdürü Andrey Mladentsev, ilacın Rusya'nın tüm bölgelerine ulaştırıldığını ifade etti. Mladentsev, ilacın dış pazarlara satışının askıya alındığını de söyledi.

Sputnik'e demeç veren Mladentsev, Areplivir ilacının tüm bölgelere tedarik edildiğini ve şu anda eczanelerdeki yerlerini aldığını belirtti. İlacın, Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok kentinde dahi satışa sunulduğunu kaydetti.

İlacın eczanelere teslimatı ile raflardaki yerini alması arasında iki haftalık süreler olabildiğine dikkat çeken Mladentsev, bunun etiketlenmiş ürünlerin kaydına ve satışa sunulmasına yönelik sistemin kötü çalışmasından kaynaklandığının altını çizdi.

Bu arada Mladentsev, Areplivir'in yurtdışına satışının iç pazardaki yoğun talep nedeniyle askıya alındığını söyledi.

Mladentsev şu ifadeleri kullandı: "Yurtdışına tedarikleri askıya aldık, zira şu anda ürün iç pazar için yeterli değil. Orta Asya ülkelerine satış yapıyorduk. Bunlar tek seferlik tedariklerdi, düzenli tedarik söz konusu değil."

Promomed şirketinin geliştirdiği favipiravir bazlı Areplivir, haziran sonunda Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.