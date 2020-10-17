Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 922 arttı

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 14 bin 922 arttı. Hastalık nedeniyle 279 kişi daha hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele merkezinden gazetecilere yapılan açıklamada, “Son 24 saatte Rusya’da 85 bölgede 14 bin 922 yeni koronavirüs vakası teyit edildi. Bunlardan 4019’unda bir semptoma rastlanmadı” ifadeleri kullanıldı.

Başkent Moskova’da 4648 yeni vaka tespit edildi.

Salgın boyunca kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 384 bin 235 oldu.

Gün içinde hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 279 artarak 24 bin 2’ye çıktı. İyileşen hasta sayısı 8617 artışla 1 milyon 65 bin 199’a yükseldi.