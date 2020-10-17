Hindistan’dan Sputnik V aşısının klinik testleri için yeşil ışık

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve ilaç şirketi Dr. Reddy’s, Hindistan’daki İlaç Kontrol Genel İdaresi’nden (DCGI) dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin ikinci ve üçüncü aşama klinik testlerinin yapılması için onay aldı.