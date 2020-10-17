Rus Dışişleri: Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla Karabağ’ı görüştü

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmede resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın ele alındığını, tarafların ateşkes anlaşmasına harfiyen uyulması gerektiğini vurguladıklarını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan telefonda görüştüğü, görüşmede resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki durumun ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Görüşmeler sırasında Rusya Federasyonu, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti dışişleri bakanlarının 10 Ekim tarihli Moskova Bildirgesinin insani amaçlı ateşkesi öngören hükümlerine harfiyen uyulması gerektiği vurgulandı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla temel ilkelere dayalı barışçıl çözüme en kısa zamanda ulaşılması amacıyla esaslı müzakerelerin başlaması için Moskova'da varılan anlaşmanın önemi bir kez daha teyit edildi” ifadelerine yer verildi.

Bakan Lavrov’un ayrıca Rusya, ABD ve Fransa liderlerinin Dağlık Karabağ ile ilgili 1 Ekim’de yaptıkları açıklamasının güncelliğinin devam ettiğini vurguladığı kaydedildi.

Dağlık Karabağ krizi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı. Karşılıklı suçlamalar hala devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.