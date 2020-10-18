Çeçen lider Kadirov’dan Paris saldırısına kınama: Merhumun yakınlarına başsağlığı diliyoruz

Paris’te işlenen öğretmen cinayetine ilişkin açıklama yapan Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden Samuel Paty’nin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve Çeçenistan’ın terörizmin her türlü tezahürüne kesinlikle karşı çıktığını belirtti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, kişisel Telegram kanalından yayınladığı açıklamada Fransa’nın başkenti Paris’te saldırı sonucu hayatını kaybeden tarih öğretmeni Samuel Paty’nin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve Çeçenistan’ın terörizmin her türlü tezahürüne kesinlikle karşı çıktığını vurguladı.

Çeçen lider, “Defalarca söyledim ve yine tekrar ediyorum, suçlunun uyruğu yoktur. Bu terör eylemini kınıyor ve merhumun yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Terörizmin her türlü tezahürüne kesinlikle karşı çıkarak, inananları kışkırtmama, dini duygularını incitmeme çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Bunun Fransa’da tüm sorunların Çeçenlere yüklenmeye çalışıldığı ilk olay olmadığına’ dikkat çeken Kadirov, Çeçenlerin bu olayla herhangi bir ilgisi olmadığını savundu.

Kadirov, “Bunun da ötesinde Anzorov (katil zanlısının adı Abdullah Anzorov) çocuk yaştayken ebeveynleriyle birlikte gittiği Fransa’da neredeyse tüm hayatı boyunca yaşamış, Fransızlarla bir arada büyümüş, onların dillerinde iletişim kurmuş, konuşmuş ve yazmış” ifadelerini kullandı.

Dün akşam Fransa'nın başkenti Paris'te Anzorov, sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösterdiği ileri sürülen bir ortaokul öğretmenini başını keserek öldürmüştü. Şüpheli kaçarken polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cinayeti terör saldırısı olarak tanımlamıştı. Soruşturma kapsamında saldırganın aile fertleri dahil olmak üzere 10 kişi gözaltına alınmış durumda.