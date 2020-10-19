Puşkin’in torununun torunu 81 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü Rus şair Aleksandr Puşkin'in torunun torunu olan Profesör Galina Usova’nın Rusya’nın Tambov bölgesinde 81 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Miçurinsk Devlet Tarım Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, ünlü Rus şair Aleksandr Puşkin'in torunun torunu olan Profesör Galina Usova’nın Rusya’nın Tambov bölgesinde 81 yaşında hayata veda ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Miçurinsk Devlet Tarım Üniversitesi’nde uzun yıllar boyunca çalışan tarım bilimleri uzmanı Profesör Galina Severyanovna Usova’nın kalbi durdu” ifadeleri kullanıldı.

Galina Usova, 1938'de Rusya’nın kuzeyindeki Arhangelsk kentinde doğdu. Ünlü Rus botanik bilimci Miçurin'e tapan Usova, yükseköğrenimini adının verildiği Miçurinsk kentine gitti. Giriş sınavlarını başarıyla tamamlayan Usova, Miçurinsk Devlet Tarım Üniversitesi’nin öğrencisi oldu, ardından üniversitede çalışmalarını sürdürerek, birçok öğrenci yetiştirdi ve çeşitli bilimsel araştırmalarda bulundu.