Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyesinde

Rusya’da 84 bölgede gün içinde 15 bin 982 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı.

Koronavirüsle mücadele merkezinden gazetecilere yapılan açıklamaya göre, günlük vaka sayısı rekor seviyeye çıktı.

Gün içinde 15 bin 982 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 415 bin 316’ya yükseldi.

Yeni vakaların 5376’sı başkent Moskova’da görüldü.

Son 24 saatte hastalık nedeniyle ölen kişi sayısı 185 arttı ve 24 bin 366 oldu.

Taburcu edilenlerin sayısında da 5328 artış gözlendi. Salgın boyunca 1 milyon 75 bin 904 kişi hastalığı yendi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kimi bölgelerde bazı kısıtlamalara geri dönülüyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentte tam bir karantinanın getirilmesinin mümkün olmadığını, ancak birtakım kararlar alabileceklerini söyledi.