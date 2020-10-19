Putin: BM, eşit diyalog için alternatifsiz bir yapı olmaya devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler'in çok taraflı eşit diyalog için alternatifsiz uluslararası bir yapı olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

Kremlin'in açıklamasına göre, BM'nin 75. yıldönümü onuruna olan gala gecesinin katılımcılarına hitaben hazırladığı konuşmasında Putin, örgütün çok taraflı eşit diyalog ve insanlığın karşılaştığı çeşitli sorunların çözümünde partner işbirliği için alternatifsiz bir yapı olmaya devam ettiğini belirtti.

Rusya'nın BM'nin faaliyetlerini aktif olarak desteklediklerini kaydeden Putin, örgütün uluslararası ilişkilerdeki merkezi koordinasyon rolünün güçlendirilmesinden yana olduklarını ve örgüt antlaşması çerçevesindeki kural ve ilkelere uyulması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Putin, BM'nin barış ve güvenliği güçlendirmesi, krizlerin siyasi-diplomatik yolla çözülmesi, sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlaması ve insan haklarının koruması gerektiğini ifade etti.

Putin, yalnızca hep birlikte 21. yüzyılda karşılaşılan küresel sorunlarla etkili bir şekilde mücadele edilebileceğini ve insanlığın barışçıl, refah bir şekilde gelişiminin sağlanabileceğini vurguladı.