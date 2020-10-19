Peskov: Sputnik V, küresel pazarlara aktif şekilde tanıtılıyor, yüksek taleple karşılaşılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin küresel pazarlara aktif şekilde tanıtıldığını ve yüksek taleple karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 17 Ekim’de telefonda gerçekleştirdikleri görüşmede Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman El Suud’la Sputnik V aşısını ele almasıyla ilgili “Aşımız dünya pazarlarına çok aktif bir şekilde tanıtılıyor, diğer ülkelerle olan işbirliğimiz çerçevesinde tanıtım gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

Aşının uluslararası tanıtımıyla Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) ilgilendiğini belirten Peskov, “Çok başarılı faaliyet gösteriyorlar ve Rus bilim insanlarının geliştirdiği bu ürün yüksek taleple karşılaşıyor” dedi.

Peskov, Suudi Arabistan kraliyet ailesinin Sputnik V aşısını yaptırmakla ilgilenip ilgilenmediği sorusunu yanıtlamadı.

Peskov, “Bu soruyu kraliyet ailesine sormalısınız, biz onlar adına konuşamayız” ifadelerini kullandı.

Dünyada bir ilk olarak 11 Ağustos’ta tescil edilen Sputnik V aşısı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi. RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, ekim ayı başında aşının Suudi Arabistan’da üretimi konusunda görüşmeler yürüttüklerini ifade etmişti.