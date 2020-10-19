Kremlin, START-3’ün uzatılması konusunda ABD ile temaslara devam etmeyi umuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Rusya lideri Vladimir Putin’in teklifini reddetmesine rağmen Moskova’nın Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3 Anlaşması) uzatılması konusunda ABD ile temaslara devam etmeyi umduğunu belirtti.

Basın mensuplarına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in teklifini reddetmesine rağmen Moskova’nın START-3 Anlaşmasının uzatılması konusunda ABD ile temaslara devam etmeyi umduğunu ifade etti.

Peskov, “Amerikan tarafıyla temasların her halükarda devam etmesini umuyoruz. Genel olarak, Başkan (Putin’in) daha önce de söylediği gibi, anlaşmanın bir yıllığına uzatılması zaman kazanmamızı, silahların kontrolü konusunda esaslı ve ciddi müzakereler için bu 12 ayı kazanmamızı mümkün kılacak” diye konuştu.

Peskov’a, ABD’nin Rusya’nın teklifi reddetmesinin nedeninin ABD Başkanı Donald Trump olup olmadığı soruldu. Kremlin Sözcüsü, “Özellikle Başkan Trump'tan bahsetmiyoruz, Amerikan tarafından bahsediyoruz ve Amerikan tarafının bu belgeyi bir yıllığına uzatmaktan vazgeçtiğini biliyoruz” yanıtını verdi.

Peskov ayrıca START-3 anlaşmasından vazgeçmenin ‘oldukça feci sonuçlar doğuracağını’ ve Moskova’nın müzakerelerde ilerleme sağlama arzusunda olduğunu sözlerine ekledi.

Nükleer alanda yürürlükte kalan tek anlaşma START-3

Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisi olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafların müzakereler için zaman kazanması amacıyla anlaşmanın koşulsuz olarak en az bir yıllığına uzatılmasını önermişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ise bunun ‘sorunu çözecek bir alternatif olmadığını’ söyleyerek teklifi reddetmişti.