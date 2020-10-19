Nestle, Rusya'da uzaktan çalışma kuralını ihlal etmekten para cezasına çarptırılabilir

Nestle Rusya’nın, Moskova yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bir süre önce şirketlere çalışanlarının en az yüzde 30'unu uzaktan çalışmaya aktarma kuralına uymadığı için para cezasına çarptırılabileceği öğrenildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin bildirdiğine göre Nestle Rusya, Moskova yönetiminin Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bir süre önce şirketlere getirdiği çalışanlarının en az yüzde 30'unu uzaktan çalışmaya aktarma kuralına uymadığı için para cezasına çarptırılabilir.

Çalışanların en az yüzde 30’unu uzaktan çalışma düzenine aktarma kuralının ihlal edildiğinin şirkette yapılan denetim sırasında tespit edildiğini belirten merkez, konuya ilişkin daha fazla detay vermedi.

Dünya gıda devi, ihlal nedeniyle 300 bin rubleye (yaklaşık 30 bin TL) kadar para cezasına çarptırılabilecek. Bu Moskova için bir ilk olacak.

Rusya’nın başkenti Moskova’da tüzel kişiler ve bireysel girişimciler için, çalışanlarının en az yüzde 30'unu uzaktan çalışmaya aktarma ve bu çalışanlarla ilgili haftalık olarak bilgi verme zorunluluğu 5 Ekim’de getirilmişti.