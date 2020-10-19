Rusya Enerji Bakanı Novak, petrol piyasasındaki durumu değerlendirdi: Kırılganlık sürüyor

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol piyasasındaki kırılganlığın devam ettiğini ve bu nednele OPEC+'ın anlaşmayı eksiksiz olarak uygulaması gerektiğini belirtti.

OPEC+ ülkelerinin bakanlık düzeyindeki izleme komitesi toplantısında konuşan Novak, "Durum kırılganlığını koruyor ve anlaşmalarımızı her ay eksiksiz olarak uygulamamız gerekiyor. Rusya olarak OPEC+ formatının küresel ekonominin, petrol üreticilerinin ve tüketicilerin çıkarına olacak şekilde iyileştirilmesini ve güçlendirilmesini planlıyoruz. İşbirliği bildirisinde imzası bulunan tüm ülkelerin benzer bir yaklaşım sergileyeceğini umuyoruz" dedi.

İkinci koronavirüs dalgası nedeniyle dünyada petrole talebi canlandırma sürecinin yavaşladığına ancak durmadığına dikkat çeken Novak, "Bugünkü mevcut istikrara rağmen çok sayıda belirsizlik bulunuyor. Virüs, petrol sanayisi de dahil ekonomideki birçok sektöre dev bir darbe indirdi. Canlanmanın ne kadar ilerlediğini, ekonomide ve küresel hammadde tüketiminde kriz öncesi seviyelere dönmeyi engelleyen çok sayıda belirsizlik olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Novak, yıl sonu itibarıyla enerjiye yatırımların yüzde 18-20 oranında azalacağını ve bunun 2020 yılında toplam talepte yaşanan azalmadan belirgin şekilde yüksek olduğunu ekledi.

OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ile örgüte üye olmayan 10 ülkeyi kapsıyor. Rusya, OPEC üyesi olmamasına rağmen Rusya ve Suudi Arabistan'nın ekonomisinde zarar veren 2014 yılındaki ekonomik durgunluk sonrası petrol tedarikini ve fiyatlarını sınırlamak için OPEC'le yakın işbirliği yapmıştı.