Rusya'da üçüncü koronavirüs aşısının klinik testleri başarıyla devam ediyor

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin Genel Müdürü Aydar İşmuhametov, daha önce Novosibirsk’te test edilen üçüncü koronavirüs aşısının klinik testlerinin Kirov ve St. Petersburg kentlerinde de başladığını belirtti.

Basın toplantısında gazetecilere merkezin geliştirdiği aşı hakkında bilgi veren İşmuhametov, “Aşıyı farklı kılan özellik, tam virion olmasıdır. Aşı etkisiz hale getirilmiş virüs içeriyor, bu virüs herhangi bir hastalığa yol açmıyor, ancak en eksiksiz bağışıklık tepkisi oluşturuyor. Klinik araştırmalar üç aşamada gerçekleşiyor. Hafta boyunca Novosibirsk'te yapılan araştırma kapsamında istenmeyen herhangi bir olay saptamadık. Bugün veya yarın ise aşının etkinliğinin belirleneceği ikinci aşamaya başlıyoruz, araştırmaya 300 kişi katılacak” diye konuştu.

St. Petersburg'da klinik testler için belirlenen ‘Eko-bezopasnost’ Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Konstantin Zaharov, testlerin 30 gönüllünün katılımıyla başladığını doğruladı:

“Sabah 9’dan itibaren aşıyı enjekte etmeye başladık. Aşı iyi tolere ediliyor, az sayıda gönüllünün ateşi yükseldi.”

Rusya’da şimdiye kadar Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı ve Vektor Bilim Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısı olmak üzere iki Kovid-19 aşısı tescil edilmiş durumda olup, tescil sonrası testlerine devam ediliyor.