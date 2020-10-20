Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama kasım sonunda başlayabilir

Rus aşı üreticisi R-Pharm Genel Müdürü İgnatyev, ülke genelinde Kovid-19'a karşı toplu aşılamanın kasım sonunda başlayabileceğini söyledi.

Rus basınına konuşan İgnatyev, "Şu anda Sputnik aşısının üretimini artırmak için beş tesis ayrılmış bulunuyor. Genel olarak yeterli bir sayı. Toplu aşılama kasım ayı sonları ve aralık ayında başlayabilir” dedi.

Rusya'da Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen 'Sputnik V’ ve Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği 'EpiVakKorona’ olmak üzere iki Kovid-19 aşısının tescil edildiği açıklanmıştı.

Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği üçüncü aşının ise 19 Ekim'de klinik testleri başlamıştı.