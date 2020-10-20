Rusya’da Kovid-19 sonrası için rehabilitasyon sigortası uygulaması başladı

Rosgosstrah Jizn basın dairesinden Sputnik’e aktarılan bilgiye göre Ruslar, Kovid-19 enfeksiyonu sonrası rehabilitasyona ihtiyaç duymaları halinde şirketin yeni ürünü ile bu dönem için sigorta yaptırabilecek.

Rehabilitasyon programı, sigortalının başvurusundan sonra doktor tarafından tayin edilecek. Program fizyoterapi egzersizleri, göğüs kafesine titreşimli masaj ve diğer prosedürleri içeriyor.

Şirketin yönetim kurulu üyesi Yelena Belousenko, rehabilitasyon programının onkoloji hastalıkları için yapılan sigorta örneğindeki gibi diğer ürünlere de eklenebileceğini ifade etti.

Rusya’daki sigorta şirketleri daha önce Kovid-19’a yakalanma durumlarını sigortalamaya başlamıştı. Koronavirüs vakalarının daha az olduğu yaz aylarında bu sigortaya ilgi azalmıştı, ancak son aylarda şirketlere gelen taleplerde yeniden artış kaydedildi.