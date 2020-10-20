Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: ABD, Moldova için 'devrim' senaryosu hazırlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD'nin Moldova'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ardından bu ülke için bir devrim senaryosu hazırladığını ifade etti.

SVR basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Narışkin, "ABD, Rusya'yla sınırları bulunan ve Moskova'yla dost olan ülkelerin iç işlerine benzeri görülmemiş şekilde müdahale etmeyi sürdürüyor. Belarus ve Kırgızistan'da seçim sonrasındaki duruma nüfuz etmek için ciddi girişimler söz konusu. Bir sonraki hedef ise Moldova" dedi.

Washington'un Rusya da dahil Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle yapıcı ilişkilerden yana olan mevcut Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon'dan hoşnut olmadığını kaydeden Narışkin, bu nedenle ABD'li 'renkli devrim uzmanlarının' seçimlerden önce Moldova'ya gitmeye hazırlandığını vurguladı.

Narışkin, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kişinev'deki büyükelçiliğine talimat vererek Dodon'un yeniden seçilmesi halinde seçim sonuçlarının iptali için muhalefeti kitlesel protesto olayları organize edecek şekilde koordine etmesini istedi" ifadelerini kullandı.

Moldova'da halk, devlet başkanını seçmek için 1 Kasım'da sandığa gidecek. Yarışma mevcut Devlet Başkanı Dodon dahil 8 aday katılacak.