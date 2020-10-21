Rusya'da şimdiye kadar salgın nedeniyle görülen en yüksek can kaybı

Rusya’da son 24 saatte 15 bin 700 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 447 bin 335’e yükseldi. Gün içinde 317 kişi hayatını kaybetti. Salgının başlangıcından beri bir günde ilk kez bu kadar fazla can kaybı yaşandı.

Rusya’da gün içinde 15 bin 700 yeni koronavirüs vakasına rastlandı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 447 bin 335’e çıktı. Son bir gün içinde kaydedilen can kaybı 317 oldu. Bir gün içinde ilk kez bu kadar çok kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının başlangıcından beri Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 24 bin 952'ye yükseldi. Başkent Moskova’da kaydedilen günlük vaka sayısı 4389. St. Petersburg 684 yeni vaka sayısıyla Moskova’dan sonra ikinci sırada.

Ülkede son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 10 bin 952 artarak 1 milyon 96 bin 560’a ulaştı. Dün 16 bin 319 vaka tespit edilmişti.