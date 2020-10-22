Kremlin: Karabağ müzakerelerinde Türkiye'nin yer alıp almayacağına sadece krizin tarafları karar verebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ sorununun çözüme ulaştırılması sürecinde, Türkiye dahil üçüncü ülkelerin yer almasının, sadece krizin tarafları olan Azerbaycan ile Ermenistan'ın onayı ile mümkün olabileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov basın toplantısında aldığı bir soru üstüne, "Üçüncü ülkelerin Karabağ için çözüm sürecine katılmasına gelince, bu tamamıyla anlaşmazlığın taraflarının siyasi iradelerine bağlı. Söz konusu taraflar da Azerbaycan ile Ermenistan’dır” dedi.

Peskov, Karabağ için yürütülecek olan müzakere sürecinde yer almanın ve arabulucu olmanın, sadece söz konusu iki tarafın onayıyla mümkün olacağını sözlerine ekledi.

'Ne yazık ki söz konusu anlaşmalara taraflar uymuyor'

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Karabağ'daki çatışmaların durdurulmasına ilişkin iki defa karar alınmış olmasına karşın ateşkese uyulmadığını da belirtti: "İnsani nedenlerle çatışmalara ara verilmesi kararına ilişkin daha önce varılmış anlaşmalara uyulduğu şu an için söylenemez. Ne yazık ki söz konusu anlaşmalara taraflar uymuyor.”

Daha önce Azerbaycan ve Ermenistan, her ikisi de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğu ile olmak üzere iki defa insani nedenlerle çatışmalara ara verilmesi kararını almıştı.

Söz konusu karar kapsamında taraflar esir ve cenaze değişimi yapacaktı, ancak Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından yönetilecek bu süreç henüz başlamış değil.