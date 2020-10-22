Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin: Mevkidaşım Önal'la görüşmenin gündeminde Dağlık Karabağ konusu yok

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet, Suriye ve Libya konusunda görüşmeler yapmak üzere Moskova'ya gitti.

Rus basınına Türk heyetiyle yapacakları görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Verşinin, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların masada olup olmayacağı sorusu karşısında bu konunun istişare edilmeyeceği yanıtını verdi.

Dağlık Karabağ konusunun Suriye'deki Rus-Türk işbirliğiyle hiçbir ilgisi bulunmadığına dikkat çeken Rus yetkili, "Bir tek şey söyleyebilirim; bu konu New York'taki BM Güvenlik Konseyi görüşmeleri sırasında ele alındı ve bugün itibarıyla esas hususun ateşkes sağlama görevi olduğuna dair ortak görüş ifade edildi. Moskova'da buluştuğumuzda da her iki ülkenin dışişleri bakanları bununla ilgili konuştu" dedi.

Verşinin, "Türk meslektaşlarımızla bir dizi uluslararası ve bölgesel konuyu ele alacağız. Mevcut durumda iki ülkenin ortak ilgi alanındaki konulara odaklanacağız. Bildiğiniz gibi Suriye ve Libya konusunda güzel bir görüş alışverişi yapıyoruz, buna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İdlib'de M4 karayolundaki ortak devriye faaliyetlerinin yeniden başlatılması konusundaysa "Rus ve Türk askerler güzel bir etkileşim içinde ve bu sorunları parlak bir şekilde çözeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.