Aile üyesi koronavirüs pozitif çıkan Rusya Sağlık Bakanı karantinada

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ailesinin bir üyesinin koronavirüse yakalanmasıyla kendisini izolasyon altına aldı.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov yaptığı açıklamada, "Aile üyelerinden birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilişkili olarak, Bakan Mihail Muraşko karantinaya girmeye karar verdi ve bir süre uzaktan çalışacak" dedi.

Yardımcısı Kuznetsov ayrıca, Muraşko’nun hastalık semptomu göstermediğini, kendisini iyi hissettiğini söyledi. İzolasyon kararının da Bakanlık çalışanlarının sağlığını koruma amacıyla alındığını kaydetti.

Daha önce, babasının koronavirüs testi pozitif çıkan Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova da karantina sürecine girip uzaktan çalışmayı tercih etmişti.