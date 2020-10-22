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    Rusya’da eğitim görmek isteyen Türk öğrenciler için düzenlenen Rusya'da okuyacağım sergisi Ankara'da başladı

    Rusya’da eğitim görmek isteyen Türk öğrenciler için düzenlenen "Rusya'da okuyacağım" sergisi Ankara'da başladı

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    Rusya
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    Rusya'nın önde gelen üniversitelerinin Türkiye’de tanıtımını hedefleyen "Rusya'da okuyacağım" sergisi, 22 Ekim’de Ankara’da başladı. Aynı zaman online ortamda da düzenlenen sergi yarın da devam edecek.

    Sergi, Rusya’daki üniversitelerin yurt dışındaki tanıtımı ve yurt dışındaki bilinirliklerinin arttırılması için faaliyet gösteren Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği ve Rus Kültür ve Enformasyon Merkezi iş birliğinde düzenleniyor. Etkinliğe, Rusya’dan toplam 10 üniversite katılıyor ve 200’e yakın öğrenci kayıt yaptırdı.

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    Sergiye; mühendislik, matematik, fen bilimleri ve ekonomi gibi alanlarda dünya çapında önemli başarılar elde etmiş Rusya’nın önde gelen üniversiteleri katılıyor. Sergiyi ziyaret eden öğrenciler; Rusya’da nasıl eğitim görebileceği, burs imkanları ve hangi alanlarda eğitim görebileceği konusunda fikir sahibi oluyorlar. Üniversite temsilcileri gerçekleştirdikleri sunumlar ile üniversitelerini anlatırken öğrenciler de stantları ziyaret ederek bilgi alma fırsatı buluyorlar.

    Rusya’dan 908 Nobel Ödülü çıktı

    Etkinliğin açılış konuşmalarından ilkini Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Sotniçenko gerçekleştirdi. “Rusya’nın eğitim ekolü, dünyadaki en ünlü ekollerden biri” ifadeleriyle sözlerine başlayan Sotniçenko, şunları ekledi:

    “Rusya Federasyonu’nda eğitim almış bilim insanları, bugüne kadar 908 Nobel Ödülü aldı. Dünya çapındaki en prestijli ödüle ulaşabilmek adına siz de Rusya’da eğitim alabilirsiniz. Bu ödülü sizin de elde etmenizi canı gönülden istiyorum. Şu anda Rusya’daki en iyi üniversitelerden temsilciler, Ankara’da bizim misafirimizler. Hem Kafkasya’dan hem Sibirya’dan hem Moskova’dan hem de imparatorluğun kültür başkenti St. Petersburg’dan… Bu vesileyle burada çok iyi bilgiler elde ederek çok iyi seçim yapabileceğinizi umuyorum.”

    Etkinlikte, Sputnik’in sorularını da yanıtlayan Sotniçenko, şunları kaydetti:

    “Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerimiz ekonomi, turizm ve siyasi alanlarda çok yüksek seviyede bulunuyor. Bu ilişkilerin sürdürülebilmesi ve arttırılabilmesi için daha fazla uzmana ihtiyacımız var. Hem Rusya’da hem de Türkiye’de iki ülkenin dilini, kültürünü ve değerlerini bilen kişilerin yetişmesi gerekiyor. Ekonomistler, mühendisler, siyaset bilimcilerin yetişmesi gerekiyor. Maalesef Rusya ve Türkiye arasındaki eğitim ilişkileri çok yüksek seviyede değil. Bu alanda ilişkilerimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Ne kadar çok Türk öğrenci Rusya’ya eğitim için gelirse ilişkilerimiz o kadar daha iyi olacak. Rusya’da eğitim kalitesi çok yüksek. Türkler için bu çok iyi bir fırsat. Hem iyi bir iş sahibi olmak hem de Rus kültürünü daha yakından tanımak için bu fırsattan yararlanarak ülkemize gelebilirler.”

    Rusya’da eğitim için yapılması gerekenler

    Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği Başkan Yardımcısı ve Rusya Büyükelçiliği Başkatibi Roman Penkin de etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren diğer isim oldu. Penkin, konuşmasında, “Bu yıl Rusya’da faaliyet gösteren üniversitelere ücretsiz kayıt yaptırabilmek ve burs imkanlarından faydalanmak için çok ciddi bir başvuru oldu. Umuyorum ki siz de burada üniversite temsilcileri ile tanışarak kurumumuz üzerinden Rusya’da eğitim alma imkanına sahip olursunuz.” ifadelerini kullandı.

    Penkin, Sputnik’e yaptığı açıklamada da Türk öğrencilerin Rusya’da eğitim görmesi için nasıl bir süreçten geçtiği hakkında bilgi verdi:

    “Türk öğrenciler, Rusya’ya eğitim için gitmek isterse Rossotrudniçestvo’nun Türkiye Temsilciliği’ne başvuru yapıyor. Başvuru dönemlerimizi internet sitemizden yayınlıyoruz. Başvuru formunu dolduran öğrenci, daha sonra bu formu bize gönderiyor. Bundan sonra biz yüz yüze bir görüşme gerçekleştiriyoruz. Bu görüşmede bizimle birlikte Türk Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de bulunuyor. Başvuran öğrencinin not ortalaması ve bizim vereceğimiz puan Rusya’ya gitmesinde belirleyici oluyor. Rusça bilmeyen öğrenciler, Rusya’da 10 ay boyunca hazırlık sınıfında Rusça eğitimi alıyor. Bundan sonra da normal eğitim programı başlıyor. Burslu eğitim alan öğrencilerin bütün giderleri Rusya tarafından karşılanıyor. Belirli bir miktarda da maddi yardım yapıyoruz. Öğrencilerimiz, hem çalışıp hem de eğitim görme hakkına da sahip oluyorlar.”

    Etiketler:
    Rusya'da eğitim, Sergi, Rusya, Ankara
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