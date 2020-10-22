Kremlin: Dünya liderleri arasındaki güven en düşük seviyede

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında "Dünya liderleri arasındaki güven şu anda muhtemelen minimum düzeyde. Bu kesin. Bu, elbette devlet başkanımızın diğer ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ikili ilişkilerin seviyesine bağlı. Biriyle diyalog daha açık, daha verimliyken biriyle değil. Ama güven eksikliği olduğu gerçeğini muhtemelen kimse inkar etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca ABD ve tüm dünyanın Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nı (START-3 Anlaşması) canlandırma fırsatını yakaladığını söyledi. Kremlin Sözcüsü, anlaşmanın bir yıl uzatılacağı ve ABD ile Rusya arasındaki korkunç farklılıkların üstesinden gelineceği umudunun doğduğunu kaydetti.

"Şu anda muhtemelen dünyada hiçbir ülke küresel süper güç rolüne aday olamaz. Ne Rusya ne de ABD" diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak nükleer kulüp ülkeleri ve en büyük iki potansiyele sahip ülkeler tabii ki stratejik istikrar açısından bu stratejik istikrardan sorumlu ve trend belirleyen ülkelerdir."

Peskov ayrıca Putin’in Valday’da Türkiye ile ilgili kullandığı ifadeleri değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü, "Putin, sınırlarımızla ilgili konuda oldukça pragmatik davranıyor. Evet, Türkiye ile bir dizi anlaşmazlığımız var. ABD ile olan anlaşmazlıklar kadar büyük olmasa da var. Ama aynı zamanda ticaret ve yatırım işbirliğinde derin bir potansiyele de sahibiz. Bu potansiyel, bu anlaşmazlıkların olumsuz etkilerini hafifletme imkanını sunuyor" dedi.