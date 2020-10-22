Moskova'da terör saldırısı önlendi

FSB, başkent Moskova’da resmi binalardan birine saldırı planlayan 21 yaşındaki Orta Asya kökenli bir kişiyi yakaladı.

FSB’den yapılan açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi, başkent bölgesinde yapılması planlanan bir terör eylemini önledi. Alınan tedbirler neticesinde, uluslararası terör örgütleri üyelerinin talimatı üzerine, el yapımı patlayıcı kullanarak resmi binalardan birinde terör eylemi gerçekleştirmeye hazırlanan 1999 doğumlu Orta Asya bölgesinden bir kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Teröriste ait hücrede yapılan aramalarda, planlanan eyleme ilişkin yazışmalar, el yapımı patlayıcı cihaz bileşenleri, patlayıcı cihaz üretimi için internet talimatları ve terör örgütü liderlerine bağlılık yemininin yer aldığı video kaydının bulunduğu belirtilen açıklamada, "Terörist, terör örgütlerinin faaliyetlerine katılmak için daha sonra Orta Doğu'daki savaş bölgesine gitmeyi planlıyordu" denildi.