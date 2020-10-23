Bogdanov ve Önal, Libya ve Suriye’deki krizleri görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bogdanov ve Önal Moskova’da Libya ve Suriye krizini görüştü.

Libya’daki durumla ilgili fikir paylaşımı yapılırken, ülkede siyasi, askeri ve ekonomik alanda taraflararası müzakerelerde ilerleme olduğu kaydedildi.

İkili, Libya’da BM himayesindeki diyaloğun BMGK’nın 2510 sayılı kararı ve Berlin Konferansı kararlarına dayalı olmasının önemini ifade etti.

Suriye’deki duruma değinen Bogdanov ve Önal, Moskova ve Ankara’nın ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyulması ilkesine bağlı olduğunu teyit etti.

Bakanlar, Suriye’de istikrarın sağlanması için Astana sürecindeki çabalar da dahil olmak üzere, Rusya ve Türkiye’nin koordineli çalışmalarının sürmesinin önemini belirtti.