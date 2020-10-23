Zaharova: Twitter ve Facebook’un Rus basınına açıkça sansür uyguladığını görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına karşı Twitter ve Facebook’tan açık bir sansür olduğunu ifade etti.

BRICS Ülkeleri Genç Diolomatlar Forumu’na görüntülü olarak bağlanan Zaharova’ya göre, dijital ortamdaki en büyük tehlikelerden biri çevrimiçi alanın tekelleşmesi ve bilgi anlamında şeffaflığın olmaması.

Rusya’nın bu durumla her gün başa çıkması gerektiğini kaydeden Zaharova, şunları söyledi: “Rus medyası hiçbir yargılama veya soruşturma olmadan güvenilmez olarak yaftalanıyor, aramalardan çıkarılıyor, bloke ediliyor, basın kuruluşlarının hesapları siliniyor. Bir cadı avı olduğunu görüyoruz. Söz gelimi Washington’ın politikalarıyla hemfikir olmayan sıradan bir kullanıcı, uzman ya da gazeteci ‘Rus bot hesap’ veya ‘troll’ olarak isimlendiriliyor, kendi görüşlerini ifade etme hakkından mahrum bırakılıyor. Bu çok tehlikeli bir eğilim.”

Twitter eylül sonunda RİA Novosti’nin hesabını arama sonuçlarından kaldırmıştı. Ajansı takip etmeyen kullanıcılar hesabı ne Rusya’da ne de diğer ülkelerde bulabiliyor. Sputnik ve Russia Today’e (RT) karşı da aynı adım uygulanmıştı.