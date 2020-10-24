Kırım'dan Trump'a yanıt: ABD'nin Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasındaki rolü konusunda yanılıyor

Trump, Demokrat Parti adayı Joe Biden'la yaptığı canlı yayın tartışması sırasında Obama yönetiminin Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasında kabahati olduğunu söylemişti.

Sputnik'e verdiği demeçte Trump'ın sözlerini değerlendiren Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gempel, "Trump, Kırım ve ABD'nin yarımadanın Rusya'ya bağlanmasındaki rolü konusunda yanılıyor. Kırım'ın Ukrayn'dan ayrılmasının esas ve başlıca nedeni, Kırımlıların tarihi vatanları Rusya'ya dönme arzularıydı" dedi.

Gempel, Trump'ın günün birinde Kırım'ı ziyaret etmesi halinde buna bizzat ikna olacağını vurguladı.

Bu arada Gempel, 2014 yılında Ukrayna'da okyanus ötesinden verilen destekle gerçekleştirilen devlet darbesinin Kırım'ın Rusya topraklarına dönme sürecini hızlandırdığının altını çizdi.

Kırımlı vekil, "Kırımlıların 2014 yılındaki aktifliği, renkli devrim ideologları için beklenmedik bir gelişme oldu. ABD'nin Kırım'da kendi nüfuz alanını oluşturma planları suya düştü" ifadelerini kullandı.