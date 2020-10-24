Rusya'da 16 bin 521 yeni Kovid-19 vakası: Sınırların kapatılması tavsiye edilmeyecek

Rusya'da son 24 saatte 16 bin 521 kişide daha Kovid-19 virüsüne rastlandı. Koronavirüsle mücadele merkezi, Rusya hükümetine ülke sınırlarını kapatma tavsiyesi yapılmayacağını açıkladı.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Kovid-19'a yakalananların sayısı 16 bin 521 arttı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 497 bin 167'ye yükseldi.

Ölü sayısı 296 artarken, toplam ölü sayısı 25 bin 821 oldu.

Moskova, 4 bin 453 vaka ve 63 ölü sayısı ile son 24 saatte en fazla artış yaşanan kent oldu.

Merkez, vaka sayılarının artması nedeniyle Rusya hükümetine sınırları kapatma tavsiyesinde bulunmayacaklarını duyurdu.