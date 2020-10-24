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    Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev

    Medvedev: BM'nin rolünü zayıflatma girişimleri endişe verici

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    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202010241043084565-medvedev-bmnin-rolunu-zayiflatma-girisimleri-endise-verici/

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, BM'nin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 'BM'nin 75 yılı: Eski sorunlar, yeni zorluklar ve küresel çözümler' başlıklı bir makale kaleme aldı. Makale, Russia Today (RT) televizyonunun internet sitesinde yayınlandı.

    Eski Rusya Başbakanı ve mevcut Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, makalesinde dünyanın birçok yerinde silahlı çatışmaların devam ettiği ve her gün insanların öldüğü bir ortamda, duruma ilişkin sadece BM Güvenlik Konseyi tarafından kararlaştırılan yasal değerlendirmenin kimin haklı ve kimin suçlu, kimin saldırgan ve kimin mağdur olduğunu anlamayı mümkün kıldığını söyledi.

    Medvedev, "Aksi takdirde, sahte bilgilerin yayıldığı, gerçeklerin tahrif edildiği, 'hibrit' savaş yöntemlerinin uygulandığı koşullarda, siyahın beyaz olarak verilmesi, yasa dışı olanın meşru olması, gerçeğin güzel bir televizyon görüntüsü veya sosyal ağlardaki paylaşımların arkasına gizlenmesi riski vardır" ifadelerini kullandı.

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    'BM'nin yerine 'demokratik milletler topluluğu' oluşturma girişimleri var'

    Yazdığı makalede, BM'nin rolünü zayıflatma ve onun yerine bir 'demokratik milletler topluluğu' oluşturma girişimlerinin Rusya'nın temkinli olmasına neden olduğunu kaydeden Medvedev, "BM'nin rolünü zayıflatma ve onun yerine bir tür ‘demokratik milletler topluluğu (kulübü)’ oluşturma girişimleri de özellikle endişelere neden oluyor. Bu tür fikirler birleştirmez, insanlığı böler, uluslararası gerilimi tırmandırır ve nihayetinde doğrudan çatışmalara yol açar" değerlendirmesinde bulundu.

    'ABD, devletlerin içişlerine kabaca müdahale girişimlerinde bulunuyor'

    ABD ve NATO müttefiklerinin diğer devletlerin içişlerine kaba müdahale girişimlerinde bulunduklarını belirterek Medvedev, şunları kaydetti:

    "Maalesef, barışı koruma çabalarına rağmen, tek taraflı agresif eylemlere, özellikle ABD ve NATO müttefiklerinin egemen devletlerin içişlerine kaba müdahale girişimlerine tanık olmaya devam ediyoruz."

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    © AFP 2020 / ATTA KENARE
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    'Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden küresel sorunlar çözülemez'

    Medvedev, küresel sorunların hiçbirinin, devletlerin kararlaştırılmış iradesine dayanan uluslararası hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmeden çözülemeyeceğine vurgu yaparak, "Uluslararası hukuk normları, meşruiyetlerini yalnızca ulusal anayasaların öngördüğü demokratik prosedürlerden, ulusların belirli uluslararası belgelere katılma konusundaki açık irade beyanından alır. Bu yaklaşımlara bağlı kalmak, BM'nin eşsiz mimarisini korumak, birbirlerinin ulusal özelliklerine saygı duymak bugün her zamankinden daha gereklidir" dedi.

    'BM mekanizmaları Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkmasını önledi'

    Medvedev, BM tüzüğünde yer alan mekanizmaların, uluslararası oyuncuların her zaman geçmişin sorunlarından doğru dersleri almamasına rağmen, Üçüncü Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmamasına büyük ölçüde yardımcı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

    "BM ve üye devletlerinin bu yıllarda karşılaştığı tüm sorunlara ve krizlere rağmen, büyük ölçüde örgütün tüzüğünde yer alan uluslararası yasal ve siyasi mekanizmalar nedeniyle, Üçüncü Dünya Savaşı'nın uçurumuna düşmemeyi başardığı tartışma götürmez bir gerçektir."
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    'Küresel enformasyon alanında güvenliğin sağlanması temel öneme sahip'

    Uluslararası siber güvenlik mimarisinin modern zorlukları karşılaması ve teknolojik ilerleme perspektiflerini dikkate alması gerektiğine vurgu yapan Medvedev, BM yapılarının küresel enformasyon alanında güvenliği sağlamaya yönelik evrensel bir uluslararası antlaşmanın kabulü için bir platform görevi görebileceğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

    "Küresel enformasyon alanında güvenliğin sağlanması temel öneme sahiptir. Uluslararası siber güvenlik mimarisi sadece modern zorlukları karşılamakla kalmamalı, aynı zamanda teknolojik ilerleme perspektiflerini de dikkate almalıdır."
    'Putin, tüm BM çalışanlarına Rus Sputnik V koronavirüs aşısını ücretsiz almalarını önerdi'

    Rusya Sağlık Bakanlığı'nın basın dairesinden yapılan açıklamada, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Binnofarm fabrikasında üretilen ‘Sputnik-V’ aşının iki aşamalı uygulamasının iki yıla kadar bağışıklık sağladığı bilgisi paylaşıldı.
    © Sputnik / AFK Sistema
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM Genel Kurulu'nun 75. oturumunda tüm BM çalışanlarına 'Sputnik V' aşısını ücretsiz almalarını önerdiğini hatırlatan Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Devam eden pandemi koşullarında, en çok etkilenen bölgelere kesintisiz gıda, ekipman ve teknoloji temini sağlanmalıdır. Rusya, insani yardım malzemeleri üzerindeki ticari ve mali kısıtlamaların tümden kaldırılması için sürekli olarak önerilerde bulunuyor. Hiçbir siyasi görüş, hayat kurtarmak için yapılan iş birliğini engelleyemez."

    Bununla birlikte Medvedev, "BM'nin en acil küresel sorunlara çözüm arayacak, barışı ve güvenliği koruyacak bir örgüt olarak kurulduğunu unutmamak gerekir. Gelecek nesilleri savaşların yol açtığı felaketlerden kurtarmak, temel insan haklarına olan inancı güçlendirmek, uluslararası hukuk standartlarını uyulmasını sağlamak ve insanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve en nihayetinde bu yüce ideallere ulaşmak için kuruldu" diye ekledi.

    Etiketler:
    NATO, Sputnik V, Üçüncü Dünya Savaşı, Siber güvenlik, ABD, Birleşmiş Milletler (BM), Dmitriy Medvedev, Rusya
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