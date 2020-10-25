Rusya'da yeni koronavirüs vaka sayısı 16 bin 710

Rusya'da son 24 saatte 16 bin 710 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 1 milyon 513 bin 877’ye yükseldiği belirtildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya'nın 84 bölgesinde son 24 saatte 16 bin 710 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 1 milyon 513 bin 877’ye yükseldiği belirtildi.

Vakaların yüzde 26.7'sinde (4 bin 456 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 229 kişinin hayatını kaybettiği, böylece salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölenlerin sayısının 26 bin 50'ye ulaştığı kaydedildi.

Koronavirüsle mücadele merkezi ayrıca son 24 saat içinde 7 bin 704 kişinin hastalığı yenerek taburcu olduğu, böylelikle Rusya'da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 1 milyon 138 bin 522’ye ulaştığı bilgisini paylaştı.